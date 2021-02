Zidane heeft spijt van vertrek Marcos Llorente

In de zomer van 2019 liet Zinedine Zidane Marcos Llorente vertrekken bij Real Madrid. Met Federico Valverde dacht Zidane een speler te hebben met hetzelfde profiel als Llorente, maar daar zal hij nu misschien wel spijt van hebben. Llorente is bezig aan een geweldig seizoen bij Atletico Madrid.

De titelstrijd in Spanje is nu echt losgebarsten. Atletico Madrid leek op weg naar de titel, maar met een 8 op 15 komen de stadsgenoten van Real Madrid dichter en dichter bij. Atletico staat momenteel nog drie punten voor, maar ze hebben ook wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Als ze die winnen staan ze dus zes punten voor op de ploeg van Zidane.

Marcos Llorente is een van de mannen die een groot aandeel hebben in het succes van Atletico. Met acht doelpunten en zeven assists in 23 wedstrijden hielp hij zijn ploeg aan de eerste plek in La Liga. Ook in de Champions League scoorde hij een doelpunt en gaf hij een assist. Llorente werd in de zomer van 2019 door Real Madrid aan Atletico verkocht omdat Zidane hem niet meer nodig had. De coach van Real zag meer in Federico Valverde dan in Llorente, en daarom liet hij hem vertrekken.

Spijt?

Volgens de mannen van Croqueta - LaLiga Podcast zal Zidane wel spijt hebben op dit moment van de beslissing om Llorente te laten gaan. Vorig seizoen zal dat nog niet het geval geweest zijn. Valverde besliste toen op eigen houtje de Classico tegen Barcelona. Dit seizoen was het wel een pak minder voor Valverde. Hij speelde, ondermeer door blessureleed, al een pak minder wedstrijden en met slechts drie goals en een assist kon hij de verwachtingen niet inlossen. Real had Llorente echt wel kunnen gebruiken dit seizoen in de achtervolging op Atletico.