"Ronaldo was geniaal, maar Park Ji-sung was even belangrijk"

Park Ji-sung, een naam die velen wel iets zegt, maar niet even bekend is als alle andere spelers waar hij mee samen speelde bij Manchester United. Park wordt 40 jaar oud vandaag en is stopte inmiddels al vier en een half jaar geleden met voetballen. Tijd dus om terug te blikken op zijn carrière.

Park Ji-sung is een absolute legende voor Zuid-Koreaanse voetbalfans. De aanvallende middenvelder speelde in totaal 100 interlands met Zuid-Korea. Bij die 100 interlands horen ook drie WK's (2002, 2006 en 2010). Hij maakte vooral furore bij Manchester United. Aangezien hij met sterren als Cristiano Ronaldo en Wayne Rooney speelde, stond de schuchtere Zuid-Koreaan vaak op de achtergrond. Op zijn 40ste verjaardag heeft ex-ploegmaat Rooney wel een hele mooie boodschap voor hem.

Man United legend Park Ji-Sung turns 40 today.



Wayne Rooney believes he was almost as important to the club as Cristiano Ronaldo 💪 pic.twitter.com/TbiUpagndc — ESPN FC (@ESPNFC) February 25, 2021

Wayne Rooney vergelijkt de prestaties van Park met die van Ronaldo. Hij vond ze bijna even belangrijk voor het Manchester United van toen. Er zijn mindere voetballers om mee vergeleken te worden, maar was Park echt zo goed?

Prijzenkast

Als we de prijzenkast van Park Ji-sung er even bijhalen zien we dat die goed gevuld is. Park werd met Manchester United vier keer kampioen in de Premier League, kon de Champions League winnen, won het WK voor clubs, behaalde ook twee supercups en ten slotte won hij met de Mancunians ook nog eens drie keer de League Cup. Maar dat is niet alles wat de Zuid-Koreaan op zijn palmares heeft staan.

In Nederland kroonde hij zich met PSV twee keer tot kampioen en won hij er ook een supercup. In Japan, bij de start van zijn carrière, speelde hij bij Kyoto Sanga. Daar won hij een keer de beker en werd hij ook eens kampioen. In 2010 werd hij ten slotte ook nog eens Zuid-Koreaans voetballer van het jaar.

We moeten Park Ji-sung niet onthouden als de meest technisch verfijnde voetballer, niet als de speler met het beste schot of de mooiste passes, maar wel als een harde werker. Sir Alex Ferguson, zijn voormalige coach bij Manchester United, sprak ook altijd vol lof over zijn aanvallende middenvelder: "Hij speelt altijd voor het team, nooit voor zichzelf. Hij is nooit egoïstisch geweest. Hij weet zich altijd aan te passen aan welke rol we hem in het team geven. Hij heeft vermogen om te verdedigen, om aan te vallen en om te tackelen, wat heel vreemd is voor een aanvaller. Hij kan fantastisch tackelen. Hij is een fantastische teamplayer."

Dat blijkt ook uit zijn statistieken. In 205 wedstrijden voor Manchester United scoorde Park 27 keer, maar gaf hij ook 29 assists. Er werd over hem gezegd dat hij drie longen had, want zijn loopvermogen was fantastisch. Geen enkele inspanning was er teveel aan. Je kon ook nooit aan hem zien dat hij moe was, hij bleef maar lopen.

Pirlo uitschakelen

In de Champions League-campagne van 2010 kwam United uit tegen het AC Milaan van Ronaldinho, Pato, Seedorf en vooral Pirlo. Sir Alex Ferguson gaf Park de opdracht mee om Pirlo uit de wedstrijd te houden. Hoe hard Pirlo ook liep en probeerde om zich vrij te maken, was Park altijd aan zijn zijde. Pirlo speelde toen een vreselijke wedstrijd, hij kwam amper aan de bal en kon enkel naar achteren passen, want Park was steeds bij hem om te beletten dat hij een aanval zou opstarten. Park viel aanvallend niet zo hard op toen, maar verdedigend deed hij zo goed zijn werk dat United zonder problemen kon doorstoten naar de volgende ronde.