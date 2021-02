Ook in Nederland genieten ze van Lukaku: "Hij is op missie en geldt als een ambassadeur voor het voetbal"

Bij Voetbal International kwam analist Suleyman Öztürk aan tafel bij Ruben Aartsen. Romelu Lukaku, die de Milanese derby zowat op zijn eentje had beslist, kreeg zeer veel lof.

Zo plaatste Suleyman Öztürk de Belgische spits in de voorlinie van zijn ‘team of the week’. “Romelu Lukaku is echt een beest die in alles beter wordt. Hij is nog sneller, nog technischer en met zijn relatief jonge leeftijd kan hij nog beter worden”, aldus Öztürk.

De analist ging verder en noemde Lukaku een ambassadeur voor het voetbal. “Lukaku is iemand die zijn talen spreekt. Het is een mooie, beleefde meneer die nooit zal vergeten waar hij vandaan komt.”

“Lukaku gaat onder Conte een prijs pakken dit seizoen. Er is voor mij geen andere spits zo op missie. Kracht, snelheid, lenigheid en intelligentie. Lukaku heeft het allemaal en is gewoon een hele complete spits. Het is een geweldige nummer negen.”