Matz Sels blaast 29 kaarsjes uit

Matz Sels revalideert als sinds juli 2020 van een gescheurde achillespees. Vandaag heeft de Belgische doelman toch een reden om even te feesten, hij viert namelijk zijn 29ste verjaardag.

Op 29 oktober 2012 stond Matz Sels voor het eerst negentig minuten tussen de palen in onze competitie. De Belgische doelman uit Lint speelde bij het toenmalige Lierse SK. Een heel seizoen was hij de nummer een van de geel-zwarten, maar het seizoen daarop verdween hij weer naar de bank. Hij moest zijn plaats afstaan aan Nathan Goris.

KAA Gent

In de wintertransferperiode ging Sels voor iets minder dan een miljoen naar KAA Gent. De Buffalo's zagen iets in de jonge Belg en gaven hem zijn kans. Hij moest de concurrentie aangaan met Sergio Padt, de huidige doelman van FC Groningen. Dat leek geen probleem te zijn, want voor de rest van het seizoen was hij de onbetwiste nummer één van de Gentenaren.

Het seizoen daarop speelde Sels zich pas echt in de kijker. Na een seizoen waarin Gent veroordeeld was tot play-off 2 halen ze met Sels steeds in de basis als tweede in de reguliere competitie play-off 1. De Buffalo's spelen dat jaar onder Hein Vanhaezebrouck kampioen. Sels miste geen enkele minuut, op de laatste match na, maar toen waren ze al kampioen.

© photonews

Met de Buffalo's de Champions League in

Sels besloot na het kampioenenjaar om toch nog te blijven bij Gent. Hij ging met de Buffalo's de Champions League in. In de groep met Lyon, Zenit en Valencia lukte Gent het om te overwinteren in de Champions League. In de achtste finale werden ze uitgeschakeld door Wolfsburg. In de beker van België behalen de Gentenaren de halve finale en ze eindigen derdes in de competitie. Het verhaal van Sels bij Gent leek geschreven, het was mooi zoals het geweest was. De doelman werd naar de Engelse traditieclub Newcastle United gehaald voor een som van 6,5 miljoen euro.

SELS SIGNS: Welcome to Newcastle United, @MatzSels! 👐🏽🇧🇪 #SelsSigns https://t.co/Ge0qbCdBGI #NUFC — Newcastle United FC (@NUFC) June 29, 2016

Ookal werd hij gezien als de nieuwe eerste doelman van de Magpies aan het begin van het seizoen, verdween Sels toch heel snel naar de bank. Hij mocht maar negen wedstrijden spelen in de Championsship (de Engelse tweedeklasse). Hij werd uitgeleend aan Anderlecht, waar Sels weer getraind werd door Vanhaezebrouck.

Bij Anderlecht deed Sels het wel degelijk, maar een definitieve transfer kwam er niet. Hij moest dus terug naar Newcastle. Na een maandje in Engeland legde Strasbourg, Sels' huidige club 4 miljoen neer voor de doelman, en zo ging Sels naar de Ligue 1.

De afgelopen twee seizoenen kon Sels er echt doorbreken. Hij werd een vaste waarde bij de Franse middenmotor, maar afgelopen zomer ging het mis. In juli scheurde Sels zijn achillespees en daardoor is hij inmiddels al meer dan 200 dagen buiten strijd. Bij Strasbourg wordt zijn plaats nu ingenomen door een andere Jupiler Pro League-legende, namelijk Eiji Kawashima. Kawashima is intussen wel al 37 jaar oud, dus als Sels terugkeert uit blessure, zal hij zeker en vast weer zijn plekje kunnen opeisen. Ik denk dat het duidelijk is wat de Belgische doelman straks zal wensen als hij de kaarsjes uitblaast op zijn verjaardagstaart.