Concreet bod op Haaland is een feit: 100 miljoen euro uit de Premier League

De kans dat Erling Haaland ook volgend seizoen bij Borussia Dortmund zal spelen, is niet zo groot. Zeker als je ziet welk bod er uit de Premier League komt.

Interesse is er genoeg. Heel wat ploegen willen een spits als Erling Haaland in hun rangen sluiten. Borussia Dortmund is er echter behoorlijk zeker van dat hij ook volgende zomer niet vertrekt.

Dat is dan wel eventjes zonder Chelsea gerekend. Abramovich heeft volgens het Duitse BILD toestemming gegeven voor een bod van ruim honderd miljoen euro.

Chelsea gaf vorige zomer miljoenen uit aan inkomende transfers, maar dat leverde zeker aan doelpunten nog niet veel op. Een absolute goalgetter binnenhalen is dan ook van groot belang voor de Engelse club.