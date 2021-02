Een ongemakkelijke persconferentie voor Ronald Koeman bij Barcelona.

Ronald Koeman had een ongemakkelijk moment tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Sevilla. De trainer van Barcelona begon een bloedneus te krijgen tijdens zijn antwoord op de voorlaatste vraag. "Verdomme!"; zei Koeman terwijl hij een ander stuk keukenpapier pakte en snel de perskamer verliet.

Ronald Koeman had a nose bleed in the middle of his press conference 😳https://t.co/9QED6a7x4Q pic.twitter.com/tAbAfylDH9