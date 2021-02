Hattrick Undav zorgt voor 30 op 30 voor Union

Union Sint-Gillis heeft vandaag Lommel over de knie gelegd. Deniz Undav werd de absolute held van Union door alle drie de doelpunten te maken.

Union speelde vandaag een thuiswedstrijd tegen Lommel SK. De Brusselaars begonnen slecht aan de wedstrijd. Na amper een halve minuut spelen kon Arno Verschueren de Limburgers al op voorsprong zetten. De eerste helft werd voor een groot deel gedomineerd door Union, maar tot scoren kwamen ze niet.

De Undavshow

In minuut 59 kan Deniz Undav de bordjes op gelijke hoogte zetten. Dit was het begin van een dolle tweede helft. Vijf minuten later trapte Marlos Moreno tegen de gang van het spel in de 1-2 tegen de touwen. Undav maakte, opnieuw vijf minuten later, opnieuw de gelijkmaker. De wedstrijd leek te gaan eindigen op 2-2, maar in minuut 93 maakt Undav zijn hattrick compleet. Hij zit nu aan 13 doelpunten op 19 wedstrijden en bezorgt Union een knappe 30 op 30.

Verdiende overwinning

Ookal kwam de bevrijdende 3-2 er pas in de slotfase, was de overwinning wel dik verdiend voor Union. 26 keer ondernamen de Brusselaars een schot waarvan er zeven op doel waren. Lommel kan daar maar zes schoten in totaal tegenover zetten. Union had ook 62% balbezit en domineerde eigenlijk heel de wedstrijd lang. Lommel blijft nu op een derde plek steken, achter Seraign dat nog twee wedstrijden minder gespeeld heeft.