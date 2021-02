🎥 Atlético Madrid weet weer wat winnen is na heerlijk doelpunt van João Félix

Atlético Madrid heeft na vier duels zonder overwinning weer eens de drie punten beet. Diego Simeone moest nochtans enkele belangrijke pionnen missen op het veld van Villarreal, maar kon de leidersplaats alsnog verstevigen. Yannick Carrasco moest geblesseerd toekijken.

In hun laatste vijf officiële duels werd er enkel van Granada gewonnen. Ook op het veld van Villarreal kenden ze de nodige moeite met hun tegenstander. Op het halfuur kopte Stefan Savic de bal tegen de touwen, maar de treffer werd in eerste instantie nog afgekeurd wegens buitenspel. Na lang overleg met de VAR werd het doelpunt dan toch nog goedgekeurd.

De bezoekers zaten dus in een perfecte uitgangspositie en probeerde enkele keren via de counter tegen te prikken. Luis Suárez en Ángel Correia lieten de grootste kansen onbenut, maar uiteindelijk knalde invaller João Félix een afvallende bal heerlijk in het doel. Daarmee besliste de Portugees ook het duel, vooral omdat El Submarino een resem aan kansen onbenut liet.

💎 | Joao Félix doet het allemaal zo simpel lijken! 🇵🇹#VillarrealAtléti pic.twitter.com/lMlgOgcZlR — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) February 28, 2021

Atlético Madrid heeft in de stand dus nog steeds een bonus van vijf punten beet op eerste achtervolger FC Barcelona, maar het tankt vooral het nodige vertrouwen. Volgende week staat er de belangrijke topper tegen stadsrivaal Real Madrid op het programma.