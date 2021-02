Hazard is bijna terug fit bij Real Madrid en de Rode Duivels

Het gaat beter met Eden Hazard, hij zal de volgende zijn die uit blessure terugkeert. Dat heeft Real Madrid-coach Zinédine Zidane zondag verklaard op een persconferentie.

Eden Hazard liep begin februari een spierblessure op in zijn linkerdijbeen. De aanvoerder van de Rode Duivels vierde pas eind vorig jaar zijn terugkeer bij Real, na een spierblessure. Door blessureleed en een besmetting met het coronavirus kwam Hazard dit seizoen nog maar 13 keer in actie. Ook het vorige seizoen zag hij grotendeels in het water vallen door meerdere blessures.

“Het gaat beter met Hazard en Benzema. Ze zijn nog niet helemaal klaar, ik ga er geen datum op plakken”, stelde Zidane daags voor de thuismatch tegen Real Sociedad. “We hebben al enkele spelers gerecupereerd, ik hoop dat zij heel snel hun voorbeeld zullen volgen. Zij zijn de volgenden, maar ik kan geen datum geven.”