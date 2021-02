UPDATE: Ploeg van Raman bevestigt geruchten en is al toe aan zijn vijfde trainer van het seizoen

Benito Raman maakt een absoluut horrorseizoen mee in de Bundesliga en met hem al zijn ploegmaats van Schalke 04. Een nieuwe trainerswissel lijkt een feit. Een deel van de spelersgroep had daar ook op aangedrongen.

Ook dit weekend was de hekkensluiter in de Bundesliga niet bepaald aan het feest. Op het veld van Stuttgart ging Schalke 04 met 5-1 onderuit. Alweer een nieuwe afstraffing, net als in de derby tegen Dortmund. Raman speelde een kwartiertje mee.

Volgens BILD hebben verschillende spelers gevraagd om trainer Christian Gross aan de kant te zetten. Nochtans is de Zwitser nog maar twee maanden aan de slag bij Schalke nadat hij overnam van interim-trainer Huub Stevens.

© photonews

Gross zou al een ferme reeks blunders begaan hebben, zoals het door elkaar halen van namen van tegenstanders, spelers aanspreken in een taal die ze niet niet machtig zijn etc. Ook zijn tactische keuzes worden in vraag gesteld door het deel van de spelersgroep dat hem liever kwijt dan rijk is.

Update: Schalke bevestigt het nieuws dat eerder al gebracht werd door Duitse media, namelijk dat Gross effectief ontslagen is. Daar blijft het echter niet bij. Naast Gross zet Schalke ook zijn assistent Rainer Widmayer buiten de deur. Ook A-kern-coördinator Sascha Riether en -performance coach Werner Leuthard moeten weg, net als sportief directeur Jochen Schneider.

De sportieve leiding van de A-ploeg komt nu in handen van Peter Knäbel, directeur jeugd en ontwikkeling. Hij is al de vijfde trainer bij Schalke 04 dit seizoen.