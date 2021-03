Struijk is lang niet de enige 'buitenlander' die Martinez wil inlijven bij Rode Duivels: "Ze spelen op posities waar het voor ons nodig is om jonge spelers te ontwikkelen"

Roberto Martinez denkt aan de wissel van de macht bij de nationale ploeg. Vooral de centrale verdediging wordt al een dagje ouder en spelers als Thomas Vermaelen en Jan Vertonghen waardig vervangen is verre van evident.

Daarom probeert onze bondscoach met enkele creatieve oplossingen uit de hoek te komen. Een voorbeeld: Pascal Struijk. De centrale verdediger van Leeds United speelde voor de Nederlandse jeugdelftallen, maar werd geboren in ons land en komt dus in aanmerking om voor de Rode Duivels uit te komen.

Daar wil de Spaanse oefenmeester het echter niet bij laten. "Er zijn nog twee of drie andere spelers die we proberen te overtuigen, maar ik zal hun namen niet onthullen. Ze spelen op posities waar het voor ons nodig is om jonge spelers te ontwikkelen', klinkt het bij Complètement Foot.