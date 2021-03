Ole Gunnar Solskjaer niet te spreken over bepaalde fase in wedstrijd tussen Chelsea en Manchester United: "Er zijn ons twee punten ontnomen"

Manchester United is er dit seizoen nog steeds niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen tegen een andere ploeg uit 'de Big Six'. Ook tegen Chelsea werd dit weekend dus niet gewonnen,

Had Manchester United een penalty moeten krijgen tegen Chelsea? In de eerste helft kwam de bal in de zestien namelijk tegen de hand van Callum Hudson-Odoi en nadat de VAR de beelden had bekeken kwamen ze tot de conclusie dat er geen sprake was van een strafschop.

Ole Gunnar Solskjaer is niet te spreken over deze beslissing. Na de wedstrijd gaf de Noor meer uitleg bij SkySports. "Zelfs vanaf hier kon je zien dat er sprake was van hands. Ze gaan de beelden bekijken, maar toch wordt er beslist dat het geen strafschop is. Er zijn ons twee punten ontnomen", was Solskjaer duidelijk.