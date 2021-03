Romelu Lukaku voor het eerst verkozen tot Speler van de Maand in Serie A

Een leuke bekroning voor Lukaku, Speler van de Maand voor februari. Verrassend genoeg had 'Big Rom' deze eer in Italië nog niet gekregen.

Sinds zijn komst naar Milaan heeft Lukaku al heel wat doelpunten gescoord en heel wat overtuigende prestaties neergezet. Na iets meer dan anderhalf jaar haalt hij nu voor het eerst de onderscheiding van Speler van de Maand in de Serie A binnen.

Ook in januari was Big Rom al van grote waarde. Met vier doelpunten en drie assists in vier competitiewedstrijden in februari treedt de Rode Duivel in de voetsporen van Alejandro Gomez (september), Zlatan Ibrahimovic (oktober), Cristiano Ronaldo (november), Hakan Calhanoglu (december) en Sergej Milinkovic-Savic (januari).