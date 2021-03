Binnen 100 dagen start het EK: UEFA beslist vrijdag of er publiek toegelaten wordt

Nog honderd dagen en dan wordt met het duel tussen Turkije en Italië de openingsmatch van Euro 2020 gespeeld. Als alles blijft zoals het is.

"Wij werken aan een plan afhankelijk van waar we kunnen spelen. Dat is op dit moment in 12 landen, we weten ook wat te doen als we 1e, 2e of 3e eindigen in de groep", vertelt Stefan Van Loock, woordvoerder van de Rode Duivels, aan Sporza. België speelt op 12 juni tegen Rusland, op 17 juni tegen Denemarken en op 21 juni tegen Finland. Match 1 en match 3 zijn in Sint-Petersburg, match 2 in Kopenhagen. Er wordt volledig gewerkt vanuit Tubeke, behalve na de tweede match. Dan is er een verblijf in Kopenhagen voorzien.

Voorlopig zijn er nog geen andere plannen. "Stel dat de UEFA toch beslist dat het in 1 land of in 1 grote stad doorgaat. Dan is het aan de Europese bond om in eerste instantie logistiek en praktisch voor de organisatie te zorgen. Maar ik heb alleszins nog geen plannen in die zin gezien. Als het zover komt, zal iederen stappen moeten ondernemen en snel een programma klaarhebben. Dat is er nu nog niet, want zolang je niet weet waar en hoe ben je eigenlijk in het ijle aan het werken. Momenteel is het nog in 12 steden, maar verandert dat, dan zal er snel geschakeld moeten worden. Het organisatorische begint dan evenwel bij de UEFA, die moet hotels enzovoort voorzien."

Vrijdag beslist UEFA over al dan niet toelaten van publiek op het EK. Er zijn vier mogelijkheden: wedstrijden in een vol stadion, in een stadion gevuld tussen 50 en 100 procent, in een stadion gevuld tot 20 à 30 procent van zijn capaciteit en in een leeg stadion. "De UEFA heeft aan alle steden gevraagd wat er mogelijk is en zal op basis daarvan stad per stad een beslissing nemen. Misschien dat nu vrijdag blijkt dat ze toch het roer omgooien."

De voorbereiding van de Rode Duivels loopt vanaf eind mei. Op 3 en 6 juni zijn er twee oefenwedstrijden in Brussel. Kroatië is de tegenstander op 6 juni. Over het eerste duel is nog geen zekerheid.