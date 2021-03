Poll: Bent u voor of tegen de selecties van Pascal Struijk en Adrien Truffert?

Het is momenteel één van de meest besproken topics bij de Rode Duivels: de mogelijke selectie door Roberto Martinez van twee spelers die in België zijn geboren, maar nog nooit voor een club of team hebben gespeeld en niet eens de nationaliteit hebben.

Leeds United linksback Pascal Struijk (21) was de eerste naam die werd genoemd. Hij is een steunpilaar bij de club van Marcelo Bielsa en is reeds persoonlijk benaderd door bondscoach Roberto Martinez, die volgend jaar in maart hem meteen zou kunnen oproepen voor de Rode Duivels. In een interview op Vivacité, onthulde de coach vervolgens dat ook verschillende andere profielen werden overwogen. Sport-Foot Magazine zei dat één van hen de 19-jarige linksback Adrien Truffert zou zijn, die in eerste instantie zou worden beschouwd als een U-21 international. Verdeeldheid Het publiek lijkt verdeeld over dit onderwerp, waarbij sommigen het volkomen normaal vinden dat Martinez aan de toekomst denkt en geen enkele mogelijkheid uitsluit, terwijl anderen het betreurenswaardig vinden om "niet-Belgische" spelers te overwegen in plaats van de jongeren van onze vaderlandse clubs een kans te geven. Maar wat is uw mening? Beantwoord de enquête hieronder!



Bent u voor of tegen de selectie van zogenaamde "nieuwe Belgen"? Voor 42% Tegen 58%