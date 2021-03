In Premier League wél een VAR maar ook consternatie om handspel in wedstrijd met Toby Alderweireld

Commotie om een wegens handspel afgekeurde goal was er in Standard-Club. Toby Alderweireld weet er ook alles van. De Rode Duivel won met Tottenham donderdag bij Fulham met 0-1. De Spurs mochten wel blij zijn dat een doelpunt van de thuisploeg afgekeurd werd.

Toby Alderweireld stond de volledige negentig minuten tussen de lijnen. Door een own-goal Adarabioyo kwam Tottenham iets voorbij het eerste kwartier 0-1 voor. Het was het enige gevalideerde doelpunt uit de wedstrijd. Nochtans scoorde ook Fulham-speler Josh Maja, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens voorafgaand handspel van ploegmaat Mario Lemina.

In tegenstelling tot in de kwartfinales van de Beker van België is er in competitieverband in Engeland wél een VAR. Alleen: die greep niet in. Bizar toch, want Lemina kreeg de bal van op korte afstand tegen zijn arm geschoten en hield deze ook nog eens vlak naast zijn lichaam.

Het spreekt voor zich dat de trainer van Fulham 'not amused' was. "De regel betreffende handspel is te gek voor woorden", vertelde Scott Parker aan BBC Radio 5 Live. "We willen goals zien en spanning zien, maar de VAR maakt dat helemaal kapot." Ook op sociale media was het afgekeurde doelpunt een item.

How anyone in any position of power within football can look at that Fulham goal tonight and not think that the handball rule must be immediately changed I have no idea.



Absolutely ridiculous that it hasn’t counted. — Charles Watts (@charles_watts) March 4, 2021