Lokeren-Temse verwelkomt speler die nog samenwerkte met Janssens bij Cercle: "Verwachtingen fans waarmaken"

Lokeren-Temse is klaar met zijn huiswerk voor komend seizoen. In principe heeft het zijn laatste inkomende transfer beet met de komst van Niels Mestdagh, een voormalig jeugdproduct van Cercle Brugge. Mestdagh kent ook alvast Chris Janssens, de huidige coach van Lokeren-Temse.

Janssens werkte toen hij T2 was bij Cercle al samen met Mestdagh. Niels Mestdagh is een 28-jarige linkerflankverdediger die de voorbije jaren actief was bij Knokke, Torhout en Mandel United. Met zijn ervaring moet hij het verdedigend compartiment van Lokeren-Temse versterken.

"Dat ik naar Lokeren-Temse kom, is het gevolg van een samenloop van omstandigheden", zegt Mestdagh op de site van zijn nieuwe ploeg. "Lokeren, een club met zo’n traditie, met zo’n positief fanatieke achterban, ja, als die komen aankloppen, dan aarzel je niet. Het feit dat ik Daniël De Paepe nog ken van bij Hamme, dat ik nog gewerkt heb met Chris Janssens, dat hielp natuurlijk ook."

"Ik zie heel wat talent in de groep, het is een mix van jong en oud. We moeten die nu tot een goede groep smeden en dan proberen de verwachtingen van de fans waar te maken", blikt de nieuwkomer alvast vooruit op het volgende seizoen.