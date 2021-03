'Revalidatie Eden Hazard kende even terugval maar verloopt inmiddels weer beter'

Eden Hazard en zijn missie om weer helemaal fit te geraken: het gaat met vallen en opstaan. Dit seizoen zijn er vooral al veel downs geweest, al lijkt het nu toch weer beter met hem te gaan. Wat niet wil zeggen dat zijn revalidatie de hele tijd vlekkeloos verloopt.

Volgens de Spaanse krant Marca ging het in de laatste week van februari niet zo goed met Eden Hazard. De Rode Duivel zou toen een slecht gevoel ervaren hebben in het spierweefsel van zijn linkerlies, waar hij een blessure opliep.

Daardoor zou Hazard het even kalmer aan hebben gedaan met zijn revalidatie. Hij zou op een gegeven moment dicht bij het hervatten van de groepstrainingen gestaan hebben, maar dat werd dan weer uitgesteld. Volgens zijn entourage zou het inmiddels weer de goede kant op gaan.

Haalt Hazard return tegen Atalanta?

Wat dan betekent dat de last aan zijn lies verdwenen is. Begin februari werd gewag gemaakt van een revalidatie van vier tot zes weken. De eerste wedstrijd waar Eden op mag hopen lijkt de thuiswedstrijd tegen Atalanta in de Champions League te zijn op 16 maart.