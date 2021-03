🎥 Nainggolan bezorgt Cagliari belangrijk punt in strijd om het behoud in de 95e minuut

Radja Nainggolan zit al sinds de wintermercato bij Cagliari Calcio maar kon daar nog niet echt zijn stempel drukken, tot nu.

Want Nainggolan heeft voor het eerst dit seizoen nog eens kunnen scoren in de Serie A. Het was meteen een belangrijke doelpunt want Il Ninja maakte in de 95e minuut de gelijkmaker voor Cagliari tegen Sampdoria.

Cagliari was nochtans goed aan de wedstrijd begonnen want Joao Pedro zorgde al na 11 minuten vor de 0-1 voorsprong. Sampdoria ging in het slotkwartier nog op en over Cagliari via doelpunten van Bereszynski en Gabbiadini maar Nainggolan kon toch nog enigszins orde op zaken stellen. Met een laag afstandsschot vanop zo'n 25 meter verschalkte hij doelman Audero.

Door dat puntje blijft Cagliari op plaats 17 staan, de laatste veilige plaats in de Serie A. Ze hebben wel twee wedstrijden meer gespeeld dan Torino, dat 2 punten minder heeft en op plaats 18 staat.