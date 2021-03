Scheidsrechter PSG-Basaksehir tot einde van het seizoen geschorst wegens ongepast gedrag

De UEFA maakte vandaag bekend dat de Roemeense scheidsrechter Sebastian Coltescu geschorst wordt tot het einde van het seizoen. Coltescu wordt geschorst door zijn ongepast gedrag tijdens de Champions Leaguewedstrijd PSG - Basaksehir van begin december vorig jaar.

Roemeense scheidsrechter Sebastian Coltescu werd door de UEFA beschuldigd van het gebruik van een racistische term tijdens de wedstrijd PSG - Basaksehir. Daardoor zal hij dit seizoen geen wedstrijden meer fluiten. Na de racistische opmerking van de scheidsrechter staakten de spelers de wedstrijd en moest die de dag erna herspeeld worden.

Demba Ba was verontwaardigd dat de vierde ref het woord "negru" in de mond nam. In het Roemeens (de taal van de scheidsrechters) betekent dat "zwarte". Dat leverde Coltescu dus een schorsing op voor de rest van het seizoen.