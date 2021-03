Historische mijlpaal: voor het eerst in 15 jaar geen Ronaldo of Messi in kwartfinales, afwisseling van de wacht staat klaar

Het tijdperk van de 33-jarige Messi en de 36-jarige Ronaldo lijkt op zijn einde te lopen. De volgende generatie supersterren klopt overduidelijk op de deuren van het voetbalwalhalla. Erling Haaland en Kyllian Mbappé zouden wel eens de volgende namen kunnen worden die het Europese voetbal het volgende decennia gaan bepalen.

The Ronaldo-Messi era maybe coming to an end but a new era is starting. pic.twitter.com/n6CrqppDCt