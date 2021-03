🎥 Patrick Goots met hilarische anekdote over een avondje in dancing Carré: "Maar toen... Jongens, de Pat is weg nu!"

Patrick Goots is een van de levende legendes van het Belgische voetbal. Het Antwerp-coryfee had bij de podcast 'midmid' ook nog een leuke anekdote over een avondje Carré in petto.

Patrick Goots speelde in zijn carrière onder meer voor Beerschot, Kortrijk, Racing Genk, SK Beveren en STVV in eerste klasse maar is vooral bekend als Antwerp-coryfee.

Goots is een graag geziene gast in praatprogramma's aangezien hij zonder scrupules weet te vertellen over zijn carrière.

Dat deed hij ook in de podcast 'midmid' waar hij een anekdote over een avondje in discotheek Carré bovenhaalt én wat voor hem een absolute afknapper is tijdens een avondje weg. "We zaten in de VIP, er kwam een Anderlecht-speler binnen en hij had een sjakoske aan... Toen heb ik mijn pint leeggedronken en zei ik: 'Jongens, de Pat is weg. Dit is niet voor miji", luidt het hilarische verhaal.