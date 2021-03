OFFICIEEL: jonge aanvaller verlaat Ajax en gaat bij Duitse topclub aan de slag

Ajax zal op het einde van het seizoen afscheid nemen van Brian Brobbey. De jonge aanvaller gaat in de Bundesliga aan de slag bij RB Leipzig. De Duitse club heeft het nieuws deze ochtend bekendgemaakt.

Brian Brobbey heeft een nieuwe club gevonden voor volgend seizoen. De aanvaller is dit seizoen aan het ontbolsteren bij Ajax, maar een nieuw contract bij de Nederlandse topclub zat er niet in voor de 19-jarige Brobbey.

De Nederlander gaat vanaf volgend seizoen in de Bundesliga aan de slag, want hij heeft een contract getekend bij RB Leipzig. Brobbey was dit seizoen goed voor 2 doelpunten in 7 wedstrijden in de Eredivisie en ook in de Europa League wist hij al 2 keer te scoren.