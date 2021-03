Minimumprijs voor transfer Cristiano Ronaldo bekendgemaakt

De kans dat Cristiano Ronaldo zijn overeenkomst bij Juventus verlengt, lijkt niet zo groot. Er wordt zelfs al gesproken over een terugkeer naar Real Madrid.

De 36-jarige Portugees heeft een overeenkomst tot en met 2022 bij Juventus. De Italiaanse club zou niet echt de bedoeling hebben om dat te verlengen en dus wordt er al stevig gesproken over een mogelijke transfer.

Het Spaanse El Chiringuito laat weten dat zaakwaarnemer Jorge Mendes al een informeel gesprek had met Real Madrid over een terugkeer naar de Spaanse competitie.

In Italië schrijft Corriere dello Sport dat Juventus voor een eventuele verkoop deze zomer op minstens 29 miljoen euro moet spreken om geen verlies te lijden op Cristiano Ronaldo. In 2018 maakte Ronaldo na 9 jaar Madrid de overstap voor iets meer dan 100 miljoen euro. Volgens de website Transfermarkt is de waarde van Ronaldo momenteel om en bij de 60 miljoen euro.