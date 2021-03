🎥 Wow! Voor werelddoelpunten moet je in Nederland zijn

In Nederland is vrijdagavond vaak gereserveerd voor voetbal in tweede klasse. En daar kan soms wel eens een pareltje uit voortkomen.

De Nederlandse tweede klasse, oftewel de Keuken Kampioen Divisie wordt gedomineerd door Cambuur, dat waarschijnlijk volgend seizoen in de Eredivisie zal spelen.

Bovendien spelen er in die tweede klasse met Jong Ajax, Jong FC Utrecht, Jong PSV en Jong AZ Alkmaar vier belofteploegen mee.

Maar het is geen van die ploegen die met de aandacht ging lopen tijdens de 28e speeldag, wel een speler van middenmoter Top Oss. Want aanvaller Dennis van der Heijden lijkt wel een patent te hebben op fantastische doelpunten.

In de laatste minuut van de extra tijd werd de Nederlander diep gestuurd, al had hij wel nog zo'n 40 meter te gaan. Maar hij twijfelde niet en lepelde de bal van wel heel ver meteen in doel, een fantastisch doelpunt dat goed was voor de 3-1, iets wat hij enkele maanden geleden ook al gedaan had:

Dennis van der Heijden! He did it again! 👀😱#dortop pic.twitter.com/2egwlyII5u — ESPN NL (@ESPNnl) March 12, 2021

Maar ook bij NAC Breda tegen Helmond Sport ging de bal er lekker in. Met dank aan een kleine deviatie werkt Van Keilegom de bal enig mooi in de kruising.