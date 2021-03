🎥 Is de misser van het seizoen nu al bekend? Duurste verdediger ooit laat open doelkans liggen

Manchester United is er donderdagavond niet in geslaagd om te winnen tegen AC Milan in de Europa League. Het zag er goed uit na een doelpunt van het jonge toptalent Amad Diallo, maar in het absolute slot scoorde Kjær een zeer belangrijk uitdoelpunt voor de Italianen.

Manchester United - AC Milan was een aangename wedstrijd om te volgen. AC Milan speelde een sterke partij en in de eerste helft werden al twee doelpunten afgekeurd voor de Italiaanse club. Manchester United profiteerde optimaal in de tweede helft via Amad Diallo, maar Kjær bracht AC Milan dus nog langszij met de belangrijke gelijkmaker in het slot van de wedstrijd.

Toch had het er dus helemaal anders kunnen uitzien met die twee afgekeurde doelpunten voor AC Milan, maar ook de Engelse topclub had in de eerste helft al moeten scoren. Harry Maguire, de duurste verdediger ooit, had de bal maar binnen te duwen na goed doorkoppen van Bruno Fernandes, maar hij liet de enorme kans liggen. U kan de misser hieronder bekijken via de beelden van Play Sports.