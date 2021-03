Gewezen Rode Duivel gaat zijn geluk zoeken in... derde provinciale

Het gaat niet goed met de carrière van Logan Bailly. De 35-jarige doelman zal volgend jaar te zien zijn in de Luikse derde provinciale. Hij tekende een contract voor één seizoen bij Bressoux.

De zevenvoudig Rode Duivel zakt nog wat verder weg als voetballer. Hij tekende volgens La Dernière Heure een contract van één seizoen bij de Luikse derdeprovincialer.

Bailly was voor het laatst te zien op het hoogste niveau bij Moeskroen waar in oktober 2018 zijn contract ontbonden werd. Daarna trok hij eind 2019 naar UR Namen in tweede amateur na meer dan een jaar zonder club gezeten te hebben, maar daar liep het grondig fout.

Na weer een periode van maanden zonder club gaat hij nu zijn geluk zoeken bij Bressoux.