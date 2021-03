Goed nieuws voor Rode Duivels: ook centrale verdediger keert (bijna) terug uit blessure bij Watford

De Rode Duivels waren slachtoffer van een blessuregolf, maar ondertussen lijken heel wat spelers terug te keren op het trainingsveld. Ook Christian Kabasele werkt nog volop aan zijn herstel.

De centrale verdediger staat ondertussen al een tijd aan de kant met een knieblessure en kwam 19 december voor het laatst in actie bij Watford. Hij lijkt op het juiste moment terug te keren. The Hornets staan in de Championship op een derde plaats en vechten dus nog steeds voor een ticket richting de Premier League: "We hebben een aantal belangrijke wedstrijden in april en hopelijk kan ik het team helpen, want we zullen iedereen nodig hebben”, vertelde hij in een interview met zijn werkgever.

Ook goed nieuws dus voor de Rode Duivels. Zij hebben nu (bijna) een extra centrale verdediger ter beschikking. Nu is de vraag of hij na lang blessureleed ook meteen in aanmerking komt voor een telefoontje van bondscoach Roberto Martinez.