Smail Prevljak (Eupen) over zijn verleden bij de Red Bull-clubs: "Het is een uitzonderlijke plek om te werken"

Frisdrankenproducent Red Bull is al lang meer dan enkel dat. Het bedrijf investeerde ook in enkele voetbalclubs en die zijn aan een serieuze opmars bezig in het internationale voetbal. Eupen-spits Smail Prevljak speelde in het verleden bij twee van deze clubs en die lieten een indruk op hem na.

In een interview met Sport/Voetbalmagazine blikte Prevljak terug op zijn periode bij de Red Bull-clubs.

"Ik trok grote ogen. Alles was strak georganiseerd, niet alleen voor de profs, maar ook voor de jongerenteams. Red Bull heeft enorm veel middelen, het opleidingscentrum is buitengewoon. Je voelde dat Leipzig ooit in de Champions League zou spelen, we spraken er al over toen de club nog in de derde divisie zat", vertelt de Eupen-spits.

Filosofie

"Als je aankomt in Leipzig, nemen ze de tijd om je de Red Bullfilosofie uit te leggen: de manier van trainen, de speelstijl, het hele concept. Tactisch gezien weet je heel snel waar je aan toe bent, op welke positie je ook staat. Je wordt opgeleid door maniakken, ongelooflijk perfectionistische kerels. Ze nemen uitgebreid de tijd om je alle aspecten van de pressing bij te brengen"

Topschutter

De Panda's namen Prevljak definitief over van RB Salzburg in augustus 2020 voor twee miljoen euro. Een goede investering zo blijkt aangezien de Bosniër momenteel de topschutter is bij de Oostkantonners met dertien doelpunten in de competitie.