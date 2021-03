Dieter Penninckx komt met nieuwe move: opvallende open brief richting de supporters van Malinwa

Dieter Penninckx is weliswaar geen lid meer van de Raad van Bestuur, maar blijft wel hoofdaandeelhouder van KV Mechelen. Een feit dat de gemoederen blijft bedaren binnen het Mechelse huishouden en het laatste woord is er nog niet over gezegd.

Dieter Penninckx heeft twee derden van de aandelen in handen bij Mechelen en wil dan ook zijn rol blijven spelen. In een open brief aan de supporters heeft hij zich uitgelaten over de zaak. Volgens hem wordt er verkeerde informatie de wereld ingestuurd. Lauwe reacties "Dat iemand mijn vel wil, het zij zo. Maar dat door zo'n initiatief naar de pers toe zowel de club als de stakeholders worden meegesleurd, dat kan echt niet." "De gesprekken lopen, gun ons de tijd om dit in alle rust te laten landen", aldus nog Penninckx in zijn open brief. De reacties op de supportersfora zijn wel zeer lauw tot koud te nomen. "DP, Dikke Paljas", valt er onder meer te lezen.