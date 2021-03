🎥 Messi breekt alle records bij Barcelona vanavond met een prachtdoelpunt!

Lionel Messi is vanavond op records jacht bij Barcelona. Duizelingwekkende cijfers die hij behaalt heeft de afgelopen jaren bij de Catalanen.

Barcelona speelt vanavond tegen Huesca en Messi start in de basis. Zo speelt hij zijn 767ste wedstrijd in het shirt van Barcelon. Met dit aantal evenaart hij het record van Xavi.

Om dit record nog wat extra glans te geven scoorde hij het openingsdoelpunt. Ineens zijn 660ste doelpunt voor Barcelona.

Een bijkomend record dat hij vanavond op zijn naam zet is dat hij de 1ste speler ooit is die 20 doelpunten of meer maakt 13 seizoen op een rij.

Cijfers die bijna niet te vatten zijn!