Broodnodige operatie dringt zich op voor Hazard na nieuwe blessure

Vorige week kondigde Zinédine Zidane aan dat Eden Hazard in het weekend speelminuten zou pakken. Maandag verscheen de Rode Duivel niet meer op training.

Afgelopen zaterdag speelde Eden Hazard een kwartiertje mee tegen Elche. Hij had dan anderhalve maand aan de kant gezeten met een spierscheurtje. Maandag verscheen hij niet op de training.

Hazard had opnieuw last in zijn rechterbeen. De medische staf van Real Madrid ontdekte een klein scheurtje in de heupspier.

Eden Hazard werd een jaar geleden geopereerd aan de rechterenkel. De spierblessures die hij opliep zouden er komen door een gewijzigde loophouding na die operatie.

Een nieuwe operatie zou nodig zijn om het probleem op te lossen, zo schrijft HLN. Welke gevolgen dat heeft om Hazard op het EK te zien, is momenteel niet duidelijk.