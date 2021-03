Een beetje goed nieuws bij Schalke 04: Spits terug op het terrein

Schalke 04 kan eindelijk een beroep doen op de diensten van Klaas Jan Huntelaar. De spits die overgenomen werd van Ajax is weer inzetbaar na twee maand blessureleed.

De 37-jarige Huntelaar maakte in januari de overstap van Ajax naar Schalke 04. Hij arriveerde in de Bundesliga echter met een kuitblessure.

Na twee wedstrijden aan de kant gezeten hebben speelde hij tegen Werder Bremen tien minuten mee, maar in die match werd duidelijk dat nog niet alles ok was. Huntelaar miste nu ook de zes voorbije wedstrijden.

Schalke 04 kondigde vandaag aan dat Huntelaar opnieuw kan spelen. Er resten de hekkensluiter van de Bundesliga nog negen wedstrijden om zich te redden of barrages af te dwingen.