Portugese doelman Wolverhampton is aan de betere hand na botsing in de wedstrijd tegen Liverpool: "Hij is volledig bij bewustzijn"

In het slot van de wedstrijd tussen Wolverhampton en Liverpool kwam Rui Patricio, de doelman van Wolverhampton, in aanraking met de knie van centrale verdediger Coady. De Portugees moest daarna afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Het zag er niet goed uit voor Rui Patricio na de botsing met de knie van Coady, maar volgens Nuno Espirito Santo, de manager van Wolverhampton, gaat het opnieuw beter met de doelman van de Wolves en de Portugese nationale ploeg.

"We hebben net een update gehad en hij is OK. Hij is volledig bij bewustzijn en hij herinnert zich wat er gebeurd is. Hij is bij bewustzijn, dus het zou goed moeten komen. Natuurlijk moeten we de juiste voorzorgsmaatregelen nemen, want het is een hersenschudding, dus het is iets waar we ons bewust van moeten zijn, maar de eerste tekenen zijn oké", aldus de manager op de officiële site van Wolverhampton.