Voormalig ploeggenoot bij Everton vertelt over leergierige Lukaku: "Hij wist nog niet hoe een bal goed vast te houden"

Inter Milaan lijkt na een lange droogte opnieuw een gooi te doen naar de landstitel en mag daar ook een ijzersterke Romelu Lukaku voor bedanken. De spits scoort dit seizoen aan de lopende band en heeft daarmee een groot aandeel in het succes van de Nerazzurri. Een sneer naar de criticasters.

De Rode Duivel werd vaak het mikpunt van kritiek. Zo eindigde zijn periode in Engeland in mineur. Ook bij Everton was niet meteen iedereen overtuigd: “Hij kon vanaf het begin voor zijn postuur al snel rennen en dribbelen, maar toch wist hij nog niet hoe een bal goed vast te houden”, vertelt ex-ploeggenoot Arouna Koné aan Voetbal International. “Ik liet hem vaak zien hoe hij zijn lichaam goed moest gebruiken. Romelu was net een student en wilde graag leren van ervaren spelers.”

Dat de 27-jarige spits zich leergierig toont is geen geheim. Hij pikte de raad van zijn Ivoriaanse spitsbroeder snel op en bewees dat ook op het veld, vooral tijdens het duel tegen Leicester City was Koné onder de indruk van zijn fysieke kracht: “Bij Leicester stond Wes Morgan achterin, een beer van een vent. Het is onmogelijk om langs hem te komen, maar hij had er vertrouwen in. Tijdens een sprintduel knalden beide lichamen vol tegen elkaar. Morgan viel op de grond en Lukaku ging er met de bal vandoor en scoorde. Toen wist ik het zeker dat deze jongen veel ging bereiken.”