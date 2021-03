Zoveel verdienen de beste voetballers op aarde: Lionel Messi en Cristiano Ronaldo leiden het pak

Het wordt geregeld wel eens gezegd dat profvoetballers schatrijk zijn en ze alles kunnen kopen wat ze willen maar hoeveel verdienen ze nu exact?

De Spaanse krant Marca stelde zich die vraag ook. Hoeveel verdienen de beste voetballers op aarde nu werkelijk? Ze deden een onderzoek en brachten hun resultaten uit.

De twee absolute grootverdieners in het hedendaagse voetbal zijn, niet verrassend, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Beide heren staan al zo'n vijftien jaar aan de top van de sport en dat vertaalt zich ook op de bankrekening. De Argentijn verdient het meeste van allemaal met 76 miljoen euro per jaar, de Portugees ontvangt daarentegen maar 31 miljoen. De Braziliaan Neymar vervolledigt als derde het podium met een jaarsalaris van 30 miljoen euro.

Rode Duivels

Op de lijst van Marca vonden we ook enkele Rode Duivels terug. Kevin De Bruyne blijkt daaruit de best verdienende landgenoot te zijn. Hij verdient momenteel 18 miljoen euro per jaar bij Manchester City maar onderhandelt ondertussen met de club ook al over een nieuw contract. Verder vinden we ook Eden Hazard en Romelu Lukaku terug. Ondanks zijn vele blessures strijkt die eerste toch ieder jaar 11 miljoen euro op bij Real Madrid wat volgens Het Nieuwsblad bijna vijftig keer meer is dan wat premier Alexander De Croo verdient. Big Rom verdient 9 miljoen euro per jaar bij Inter Milaan.

Bekijk hier de volledige lijst van Marca:

Lionel Messi (FC Barcelona) - 76 miljoen

Cristiano Ronaldo (Juventus) - 31 miljoen

Neymar (PSG) - 30 miljoen

Antoine Griezmann (FC Barcelona) - 21 miljoen

Paul Pogba (Man United) - 19 miljoen

Kevin De Bruyne (Man City) - 18 miljoen

Raheem Sterling (Man City) - 17 miljoen

Gareth Bale (Tottenham/Real) - 17 miljoen

Kai Havertz (Chelsea) - 16 miljoen

Robert Lewandowski (Bayern) - 15 miljoen

David de Gea (Man United) - 15 miljoen

Luis Suarez (Atlético/Barcelona) - 14 miljoen

Philippe Coutinho (FC Barcelona) - 13,5 miljoen

Sergio Ramos (Real Madrid) - 12 miljoen

Harry Kane (Tottenham) - 12 miljoen

Mo Salah (Liverpool) - 12 miljoen

Eden Hazard (Real Madrid) - 11 miljoen

Kylian Mbappé (PSG) - 11 miljoen

Karim Benzema (Real Madrid) - 11 miljoen

Thiago Alcantara (Liverpool) - 11 miljoen

Ben Chilwell (Chelsea) - 11 miljoen

Jan Oblak (Atlético) - 10 miljoen

Romelu Lukaku (Inter) - 9 miljoen

Matthijs de Ligt (Juventus) - 8 miljoen

Paulo Dybala (Juventus) - 7 miljoen

Zlatan Ibrahimovic (Milan) - 7 miljoen

Adrien Rabiot (Juventus) - 7 miljoen

Sadio Mané (Liverpool) - 5 miljoen

Erling Haaland (Dortmund) - 4 miljoen

Joao Felix (Atlético) - 3,5 miljoen