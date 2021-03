Leeds United weet weer wat winnen is na 1-2 op het veld van Fulham

Na een 1 op 9 is Leeds United erin geslaagd om opnieuw met de overwinning aan te knopen in de Premier League. Leeds ging met 1-2 winnen op het veld van Fulham.

Leeds kwam al in de eerste tien minuten op voorsprong via een kopbal van Luke Ayling. De verdediger scoort niet veel en dat was te merken aan zijn viering. Spijtig genoeg voor hem besliste de VAR dat hij buitenspel ging en was het feestje snel voorbij.

Op het halfuur werd het dan toch 0-2. Het was niet toevallig Patrick Bamford die Leeds op voorsprong bracht. Voor de Engelsman al zijn 14e doelpunt van het seizoen.

Fulham was onmachtig om veel terug te doen maar kwam toch nog voor de rust gelijk via Joachim Anderson. Elk punt is voor Fulham een gouden punt in operatie redding. Voorlopig staan ze 2 punten voor een 'veilige' 17e plaats.

Leeds wou komaf maken met de zegeloze reeks en ging in de tweede helft op zoek naar een tweede doelpunt. Opnieuw was er een sleutelrol weggelegd voor Bamford, de aanvaller was deze keer aangever van dienst voor Raphinha.

Buitenkantje ➡ puntertje ➡ doelpuntje pic.twitter.com/YA3wsJtKef — Play Sports (@playsports) March 19, 2021

In de stand springt Leeds naar de 11e plaats, Fulham blijft op plaats 18 staan en moet zich voorlopig na één jaar Premier League opnieuw klaarmaken voor de Engelse tweede klasse.