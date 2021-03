Courtois en Benzema bezorgden Real Madrid de overwinning!

De Koninklijke moest deze namiddag op bezoek gaan bij Celta De Vigo en dat is nooit een makkelijke opgave. Courtois redde de meubelen en Benzema bezorgde Real een 1-3-overwinning.

De 33-jarige Fransman zette Real in de 20ste en 30ste minuut op rozen door twee keer te scoren. Toni Kroos was twee keer de aangever van dienst. Real, dat Eden Hazard nog maar eens zag uitvallen met een blessure, zag Santi Mina nog voor rust de 1-2 scoren. Daardoor kregen we nog een spannende tweede helft.



In de tweede helft wist Real stand te houden, al ging dat zeker niet makkelijk. Celta trof de paal en Courtois had nog een magistrale redding in huis. Marcos Asensio scoorde in de extra tijd nog de 1-3. Daardoor staat Real momenteel op een tweede plaats en het heeft drie punten minder dan leider Atlético Madrid. Zij hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld.