🎥 Beter kan je de bal niet raken: FC Lorient pakt een punt tegen Nantes na een kanonskogel

Zondagmiddag op bezoek bij Nantes veranderde Armand Lauriente eventjes in Cristiano Ronaldo. De Lorient-speler bezorgde zijn ploeg een punt met een schitterende vrije trap. Vanop zo'n veertig meter knalde hij de bal tegen de netten.

Nantes-Lorient was een kelderkraker in de Ligue 1. Beide ploegen bengelen onderaan het klassement en kunnen dus elk punt gebruiken. Niet meteen de plek om dus goed voetbal te zien zou je denken maar niets is minder waar.

Rake knal

Nadat Randal Kolo de thuisploeg al na twee minuten op voorsprong had gebracht was het lang wachten op een antwoord van Lorient. Pas in de 87e minuut konden de bezoekers weerwerk bieden en dat deden ze in stijl. Armand Lauriente scoorde vanop ongeveer veertig meter een weergaloze vrije trap die misschien wel een Puskas Award-nominatie waard is. De bal zwabberde na een rake knal voorbij de doelman en deed ons denken aan Cristiano Ronaldo in zijn beste dagen.

De wedstrijd eindigde uiteindelijk ook op een 1-1 gelijkspel. Geen van beide ploegen schiet hier werkelijk iets mee op. Jammer genoeg voor Lorient is zelfs het doelpunt van Lauriente er geen twee waard.

Bekijk hier het schitterende doelpunt van Lauriente: