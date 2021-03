Vermaelen na meer dan een jaar terug bij Duivels: "Die Japanners testen mij hoor!" en "Ik wil laten zien dat ik het niveau nog heb"

Thomas Vermaelen mag eindelijk nog eens opdraven bij de Rode Duivels. Zijn club, Vissel Kobe, gaf hem het laatste jaar niet vrij door de coronasituatie. Deze keer kon de KBVB het wel regelen dat hij mocht afreizen.

De bond regelde dat Vermaelen kan spelen tegen Wales en Tsjechië, maar hij mist wel het laatste duel tegen Wit-Rusland want hij moet in Japan in quarantaine. Zijn laatste match met België dateert van 16 november 2019. "Ik ben ontzettend blij dat ik er na zo'n lange tijd weer bij mag zijn", zei hij maandag. "Ik ben trots en fier dat ik op mijn leeftijd nog deel mag uitmaken van zo'n goeie ploeg en dat de bondscoach nog steeds vertrouwen heeft in mij. De KBVB heeft er toch veel aan gedaan om me hier te krijgen."

Vermaelen is de 35 al een paar maanden gepasseerd, maar is wel op en top fit. "We hebben onlangs nog drie wedstrijden in zes dagen gespeeld en dat leverde geen problemen op. Voor mij is het belangrijk dat het fysiek nog altijd kan. Die Japanners zijn ook heel snel en behendig op de korte ruimte. Ik word dus nog getest en het lukt nog altijd. Daardoor heb ik het vertrouwen dat ik ook voor de Rode Duivels nog altijd iets kan betekenen."

Het EK deze zomer is uiteraard het doel, maar het WK is slechts een jaartje later... "(lacht) Goh, dat is moeilijk te zeggen. Je weet dat het allemaal snel kan gaan in het voetbal. Ik bekijk het maand per maand. Ik voel me nu goed, maar wat is dat binnen een jaar? Maar ik heb nog die ambitie."