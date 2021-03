'Tottenham zet Mourinho aan de deur en gaat voluit voor deze rijzende ster als coach'

Tottenham Hotspur neemt na het seizoen afscheid van José Mourinho. De Portugese coach kon de hoge verwachtingen in Londen niet waarmaken. Ook zijn opvolger is al zo goed als gekend.

Tottenham Hotspur doet het allesbehalve goed in de Premier League, terwijl de uitschakeling in de Europa League tegen Dinamo Zagreb als een donderslag bij heldere hemel komt.

José Mourinho kan het blazoen nog oppoetsen door de finale van de Carabao Cup tegen Manchester City te winnen en de Spurs zo hun eerste trofee sinds 2008 te bezorgen.

Volgende stap

Maar dan nog lijkt het einde verhaal. Volgens de Engelse media is Daniel Levy al in vergevorderde onderhandelingen met Julian Nagelsmann. Hij staat momenteel aan het roer van RB Leipzig, maar is klaar voor de volgende stap.