Weer een probleem minder: Wat gebeurde er met Rode Duivels-killer Sam Vokes?

Sam Vokes schreef bijna 5 jaar geleden mee aan een zwarte bladzijde uit de Belgische voetbalgeschiedenis. Met zijn kopbaldoelpunt voor Wales in de kwartfinales van het EK in 2016 gaf hij het genadeschot voor de Rode Duivels. Deze keer haalde hij zelfs de Welshe selectie niet.

1 juli 2016 was een nationale rouwdag in ons land. Wat leek uit te draaien op een heerlijke avond voor de Rode Duivels draaide uit tot een helse nachtmerrie.

Kwartfinale EK 2016

Radja Nainggolan liet de Belgische harten sneller slaan nadat hij de score vanop afstand opende met een kruisraket in de linkerbovenhoek maar lang duurde de vreugde niet. Een dik kwartier later trok Ashley Williams de scheve situatie recht voor Wales en bracht hij hen met een rake kopbal weer langszij.

Na de pauze deed Hal Robson-Kanu de moed in onze schoenen zakken nadat hij met één knappe beweging de ganse Belgische defensie op het verkeerde been zette en vervolgens netjes afwerkte.

Uiteindelijk was het Sam Vokes die in de 86e minuut al onze hoop volledig afpakte door een voorzet heerlijk in de verste hoek te koppen. Hij scoorde zo ook misschien wel het belangrijkste doelpunt uit de Welshe voetbalgeschiedenis. Resultaat 3-1 voor Wales en weg Europese droom voor de Rode Duivels.

Bekijk hier het doelpunt van Sam Vokes tegen de Rode Duivels op het EK van 2016 in Frankrijk:

Hoe groot het verdriet was in ons land, even groot was de vreugde in Wales na het doelpunt van Vokes. Met één kopbal zette hij heel het land in vuur en vlam.

Bekijk hier de collectieve vreugde-uitbarsting in Wales:

WK-kwalificatie

Nu bijna vijf jaar later staan we weer voor een ontmoeting met Wales in een match met inzet. Opvallend, de man die de Rode Duivels toen het genadeschot gaf zit deze keer niet bij de Welshe selectie.

Sam Vokes is ondertussen al bijna anderhalf jaar niet meer geselecteerd voor de nationale ploeg en zal dus morgen niet kunnen scoren tegen de Belgen. Een probleem minder dus voor de Rode Duivels., maar wat is er nu juist gebeurd met de Welshman?

Carrière

Vokes speelde destijds bij Burnley waarmee hij net de promotie had afgedwongen naar de Premier League. The Clarets speelden kampioen tijdens het seizoen 2015/16 waardoor de ondertussen al 31-jarige spits vol vertrouwen richting het EK trok. Vokes had toen met 15 doelpunten en 4 assists in 43 wedstrijden een groot aandeel in het succes van Burnley.

Vanaf het seizoen 2017/2018 begon het minder te lopen voor de Welshman bij Burnley waardoor hij na 6,5 jaar de club eind januari 2019 verliet voor Stoke City. Vokes begon nochtans behoorlijk bij The Potters met 3 doelpunten en een assist in 12 wedstrijden maar vanaf het seizoen 2019-2020 liep het fout.

De ondertussen al 31-jarige spits verloor er zijn basisplaats en werd door zijn gebrek aan speelminuten gepasseerd bij de nationale ploeg. Ook dit seizoen is er weinig beterschap merkbaar. Vokes kon dit seizoen nog geen enkele keer tot scoren komen voor Stoke in de competitie. Hij vervult er nu vooral een rol als invaller.