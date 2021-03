Ploeg uit 1B die op het matje geroepen wordt voor mogelijke valse covid-testen breekt de stilte: "Absoluut geen wedstrijdvervalsing"

Het was groot nieuws dinsdagmorgen, een bom zelfs: Seraing zou mogelijk covid-testen hebben vervalst om met een zo goed mogelijke ploeg te kunnen spelen tegen Westerlo. De club laat nu van zich horen.

De Belgische voetbalbond stelde alvast een onderzoek in en roept Seraing woensdag op het matje om een en ander duidelijk te maken. De Luikenaars hebben ondertussen wel al van zich laten horen in een persbericht, waarin ze duidelijkheid scheppen over de zaak.

"Wij hebben transparant gehandeld en hebben onmiddellijk het bondsparket en de Pro League geïnformeerd", klinkt het bij de club. "We willen Standard ook bedanken", verwijzen ze naar het bekerduel tegen de Rouches waar een en ander aan het licht kwam.

Intern onderzoek

"Peter Kerremans is hiervoor verantwoordelijk is na intern onderzoek gebleken. Hij wilde controleren dat de spelers nog steeds positief waren, omdat ze geen symptomen hadden. Van wedstrijdvervalsing is absoluut geen sprake."

"Kerremans heeft altijd met veel toewijding voor de club gewerkt en had geen kwade bedoeling. Toch is zijn actie onaanvaardbaar. Daarom hebben we de samenwerking met hem ondertussen ook moeten stopzetten. Onze excuses aan alle betrokken partijen, zeker ook aan de drie jongeren in kwestie. We laten het Bondsparket nu in alle sereniteit zijn onderzoek voeren."