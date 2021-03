Speler Bayern München benoemd tot ambassadeur van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen

Alphonso Davies van Bayern München werd benoemd tot ambassadeur van de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN. Hij is de eerste voetballer die dit doet. Lees hier zijn verhaal.

Alphonso Davies, de linksachter van Bayern München, werd geboren in een vluchtelingenkamp in Ghana. Zijn ouders wouden de burgeroorlog in Liberia ontvluchten. Op 5-jarige leeftijd kwam hij met zijn gezin aan in Canada, waar hij later ook zijn eerste stapjes als voetballer zette.

"Ik wil het grote publiek uitleggen hoe belangrijk het is om vluchtelingen te helpen, waar ze zich ook bevinden, in kampen of steden, in conflictgebieden of in landen zoals Canada ", legt de Canadese international uit aan L'Équipe.