📷 Dries Mertens jent Romelu Lukaku met record

Dries Mertens bereikte onlangs de magische drempel van 100 Serie A-goals na het scoren van twee doelpunten tegen AS Roma. De Rode Duivel van Napoli maakte van de gelegenheid gebruik om deze mijlpaal te vieren op zijn sociale media. Voorzichtig jende Mertens ook Romelu Lukaku, zijn teamgenoot in het nationale team.

"Heel trots op deze nieuwe mijlpaal: 100 Serie A-goals. De eerste Belgische speler die 100 goals maakt... Schiet op, Romelu Lukaku", schreef Mertens op zijn Twitter.

Very proud of this new milestone: 💯 Serie A goals 😍. First Belgian player to reach 100 goals... hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq