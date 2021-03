Zal ex-speler van KRC Genk vertrekken bij Napoli? Italiaanse topclub verlaagt haar eisen

Kalidou Koulibaly wordt het hof gemaakt op de transfermarkt. Verschillende topclubs tonen interesse in de ex-verdediger van KRC Genk en ze hebben goed nieuws gekregen, want Napoli zou 'slechts' 50 miljoen euro vragen voor Koulibaly.

Napoli is van gedachten veranderd. Afgelopen zomer eiste de Italiaanse club een cheque van meer dan 70 miljoen euro om Koulibaly te verkopen, maar volgens de Gazzetta dello Sport vragen ze nu 'slechts' 50 miljoen euro om de Senegalese international te laten gaan.

Verschillende grote buitenlandse clubs zijn geïnteresseerd in de 29-jarige verdediger. Onlangs meldde de krant Il Mattino dat Bayern München een bod van 45 miljoen euro had uitgebracht op de Napoli-speler, terwijl enkele maanden eerder de twee clubs uit Manchester een oogje op hem hadden.

In het verleden speelde Kalidou Koulibaly dus nog in de Jupiler Pro League, want 2012 en 2014 was de Senegalees nog actief bij KRC Genk. Hij speelde 92 wedstrijden voor de Limburgers en was daarin goed voor 3 doelpunten en 5 assists.