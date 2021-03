Licentie Seraing goedgekeurd

De licentie van Seraing is goedgekeurd. De 1B-club kreeg een gunstig advies voor zijn licentie in 1B maar ook in 1A.

Aan het einde van het seizoen wachten verschillende clubs bang af op een oordeel over hun licentie. RFC Seraing kreeg vandaag een gunstig advies voor volgend seizoen. Het gunstig advies werd zowel voor 1A als 1B gegeven en een beslissing van de vergunningverleningscommissie wordt uiterlijk 14 april verwacht. 🔴⚫️ L'auditeur général des licences a rendu son avis et il est doublement positif pour notre club.



"We willen alle mensen die hebben bijgedragen aan de voorbereiding van dit dossier hartelijk bedanken", schrijft de club in een verklaring.