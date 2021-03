🎥 Topscorer van Jupiler Pro League is ook voor eigen land belangrijk en kroont zich tot matchwinnaar bij Nigeria

Niet alleen in Europa worden er interlands afgewerkt maar ook op veel andere plaatsen op de wereld. In Afrika zijn op dit moment de kwalificaties aan de gang voor de Afrika Cup.

Zaterdagnamiddag troffen Nigeria en Benin elkaar voor de 5e speeldag van de groepsfase. Ondanks dat ze nagenoeg zeker al geplaatst waren, ging Nigeria ook tegen de tweede in de stand Benin voor de overwinning.

In de basiself stonden met Onyekuru (ex-Eupen, ex-Anderlecht), Wilfred Ndidi (ex-Genk) en Victor Osimhen (ex-Charleroi) enkele oude bekenden van de Jupiler Pro League. Op de bank zat dan ook nog eens Paul Onuachu, de topschutter van de Belgische competitie.

Onuachu kwam erin voor Iheanachto met nog zo'n twintig minuten te spelen en zorgde in de 94e minuut voor de 0-1. Na een corner wou de bal er niet ingaan tot Onuachu zijn hoofd ertegen zette.

Nigeria gaat zo zeker als groepswinnaar naar de Afrika Cup. Voor thuisploeg Benin was het de eerste keer in 7 jaar dat er thuis verloren werd. Ze moeten op de laatste speeldag in en tegen Sierra Leone de kwalificatie nog binnenhalen..