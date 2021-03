Real Madrid gaat voor heuse stunt op transfermarkt en wil twee absolute sterren wegplukken uit Duitsland en Frankrijk

De Spaanse pers heeft het de voorbije weken vooral over een transfer van Mbappé of Haaland naar Real Madrid. Maar wat als ze uiteindelijk allebei in de Spaanse hoofdstad belanden?

Nu de internationale carrière van Cristiano Ronaldo bijna wordt overschaduwd door die van Kylian Mbappe en Erling Haaland, blijft het verhaal van het duo de Spaanse media domineren. Marca kwam zelfs met heel verrassend nieuws zaterdag, want de krant meldt dat Real Madrid beide spelers wil binnenhalen om terug de absolute topclub van vroeger te worden. Maar met welk geld? Voor deze dubbele deal, die waarschijnlijk ongeveer 300 miljoen euro zal kosten, wil Real Madrid in de eerste plaats een paar spelers verkopen. Het rekent ook op de terugkeer van de fans naar het Santiago Bernabeu in april om wat geld in het laatje te brengen. Volgens Marca denkt Real Madrid dat Mbappé's veelvuldige weigering om zijn contract te verlengen PSG zal dwingen om hem deze zomer op de transferlijst te plaatsen, met nog een jaar te gaan op zijn huurcontract. Haaland zou Real Madrid dan weer zien als zijn favoriete bestemming na Borussia Dortmund. PSG en Dortmund zullen er uiteraard wel alles doen om hun sterren te behouden. Zo zou Dortmund zelfs 180 miljoen willen voor de Noorse spits. Een serieus risico, aangezien Haaland na volgend seizoen kan vertrekken voor 75 miljoen euro.