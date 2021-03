Tsjechische horde op weg naar Belgische leidersplaats

De kwalificatie voor het WK werd woensdag afgetrapt, en daar is de volgende wedstrijd al. België reist af naar Praag voor de tweede groepswedstrijd. Beide ploegen tankten de nodige portie vertrouwen in aanloop naar dit duel.

Tsjechië

De gastheer voor dit duel was goed bij schot in Estland. Ze walste over kleine broertje Estland met duidelijke 2-6 cijfers. Het leek op bepaalde momenten wel op schietoefeningen, in plaats van een WK-voorronde. Premier League revelatie Thomas Soucek was goed voor een hattrick, en blijkt in elk team een cruciale pion op het middenveld. Ook de topspits Schick was goed voor een doelpunt.

Tsjechië wist zich sinds 2006 nooit meer te plaatsen voor een groepsfase op het WK. De huidige groep lijkt de ideale kans om daar verandering in te brengen. Hun rechtstreekse concurrent zal Wales worden, en met een goed resultaat tegen België zorgen ze al voor een voordeel tegenover Wales. De komst van de Rode Duivels is dus een cruciale wedstrijd voor de Tsjechen.

België

De Rode Duivels slaagden voor hun herexamen tegen Wales. De nederlaag op het EK van 2016 werd doorgespoeld met een 3-1 overwinning in Leuven. De sterke opstelling bij de Belgen toonde dat de inzet groot was voor de Duivels. Het werd de 35e wedstrijd op rij die niet verloren werd in EK- of WK-voorrondes. In Praag moeten Martinez & co. op zoek naar nummer 36.

Het spel van de Belgen was niet van torenhoog niveau. Het balbezit werd duidelijk gedomineerd, maar het creëren van echte doelkansen bleef te vaak uit. Op vlak van spelers stelt zich nog een probleem: Tsjechië is nog steeds rode zone, en de Duitse autoriteiten verbieden dan ook af te reizen naar die regio. Thorgan Hazard, Meunier, Casteels en Mangala zouden dus niet beschikbaar zijn voor komende interland.

Spelverloop

Tsjechië is een gevaarlijke tegenstander. In hun huidige vorm zijn ze in staat om de Belgen te verrassen, en zo de eerste plek in groep E te behouden. Maar de Rode Duivels hebben zoveel meer kwaliteit en ervaring, dat een uitschuiver in Praag niet denkbaar is.

De vraag is vooral of België weet te leren uit de wedstrijd tegen Wales, en nu wel tot concreet doelgevaar weet te komen. Als dat het geval is, dan wordt dit een 36e wedstrijd op rij zonder nederlaag.

Een paar interessante bets?

Wales zorgde amper voor gevaar tegen de Rode Duivels. betFIRST geeft je 2,70 keer je inzet voor een overwinning van de Belgen met een clean sheet.

Tegen sterkere tegenstanders scoorden onze Belgen de laatste vijf wedstrijd altijd minstens twee keer. Jij krijgt 1,68 keer je inzet als onze nationale trots er opnieuw minstens twee tegen de netten jaagt.